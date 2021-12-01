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مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة

مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

في جريمة جديدة تضاف الى سجل جرائمة التي يرتكبها العدوان السعودي ضد المواطنين الابرياء في محافظة صعدة خاصة في المناطق الحدودية والتي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين حيث أستشهد وأصيب اليوم 15مدنيا، بنيران جيش العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية.

العالم- اليمن

وأفاد مصدر محلي بأن جيش العدوان السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن إرتقاء 3 شهداء وإصابة 12 آخرين بينهم 3 مهاجرين أفارقة.

وكان إصيب 8 مواطنين بنيران جيش العدوان السعودي في مديرية شدا الحدودية.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية الظاهر الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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