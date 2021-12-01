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إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العراقية

إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العراقية
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

العالم - العراق

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفوضية الانتخابات قامت بإرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية".

إذ حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، فيما يليها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعداً، ويليه ائتلاف دولة القانون بـ (33) مقعداً.

فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، و14 مقعداً لتحالف عزم، و17 مقعداً لتحالف كردستان.

وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً وإشراقة كانون على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف قوى الدولة على 4 مقاعد وتحالف العقد الوطني على 4 مقاعد وتحالف حركة حسم للإصلاح على 3 مقاعد، وحركة بابليون على 4 مقاعد وتحالف جماهيرنا هويتنا على 3 مقاعد وجبهة التركمان للعراق الموحد على مقعد واحد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، وحركة امتداد على 9 مقاعد، وتحالف تصميم على 5 مقاعد.

وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزباً، فيما بلغ عدد مقاعد الافراد الفائزين في الانتخابات 43 تنقسم بين 38 رجلاً و5 نساء.

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