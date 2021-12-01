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متحدث الخارجية الايرانية: ليس لايران أي وجود عسكري في اليمن ليتم استهدافه من قبل دول العدوان

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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