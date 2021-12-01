بالفيديو: لحظة إسقاط الطائرة الاستطلاعية التابعة للعدوان في عمران

العالم- اليمن

وأظهرت المشاهد لحظة سقوط الطائرة واحتراقها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بمهام عدائية في سماء منطقة العمشية.

وفي وقت لاحق طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف بغارتين حطام الطائرة CH4 التي أسقطتها الدفاعات الجوية في منطقة العمشية.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق عن تمكن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في الساعات الأولى من صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي.

وأوضح سريع أن عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت "بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بمحافظة عمران.