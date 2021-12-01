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هادي محمدي: ماحصل كان في اطار المناوشات البسيطة بين الجانبين لدقائق وتوقفت بعد تدخل حرس الحدود الايراني دون وقوع اية خسائر

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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