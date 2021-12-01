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الخبير الاسترتيجي هادي محمدي: التهديدات كانت تطال بعض المزارعين الايرانيين بالمنطقة الحدودية من قبل طالبان منذ اسبوعين

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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