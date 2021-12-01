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كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي ممثلي 3 دول اوروبية بفيينا

كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي ممثلي 3 دول اوروبية بفيينا
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

التقى نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، اليوم الاربعاء في فيينا، ممثلي الدول الاوروبية الثلاث من اعضاء الاتفاق النووي.

العالم - إيران

وجاء هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الايراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، القضايا الراهنة مع التركيز على الغاء الحظر الاميركي الظالم.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الايراني مع نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، وايضا وزير الخارجية النمساوي.

وبدات الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم وغير القانوني الاميركي، منذ امس الاول الاثنين؛ حيث يقود الفريق الايراني المفاوض، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني".

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