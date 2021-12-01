وكالة الطاقة: إيران بدأت استخدام أجهزة IR-6 المتطورة للطرد المركزي

العالم - إيران

وأوضحت الوكالة أن إيران بدأت في استخدام سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 لتخصيب 20٪ من اليورانيوم في موقع فوردو.

وقالت الوكالة: بدأت إيران عملية حقن غاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 5٪ في 235 جهاز طرد مركزي من نوع IR-6 لإنتاج 235٪ من أجهزة الطرد المركزي المخصب باليورانيوم سادس فلوريد اليورانيوم.

وأضافت أن: إيران تواصل استخدام 1044 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 في ستة مجموعات متتالية مترابطة في فردو لتخصيب 20٪ من اليورانيوم، وتم تركيب 94 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في مجموعات منفصلة لم يتم تشغيلها بعد.