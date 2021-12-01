الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الصحة العالمية: نتوقع الحصول على معلومات خلال أيام حول مدى قدرة سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على الانتقال

الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تحالف العدوان السعودي يصعد من غاراته على صنعاء

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-12-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-12-2021

شاهد.. واشنطن تتهم روسيا بالتخطيط لعمل عسكري في أوكرانيا

شاهد.. إنهيار الليرة التركية أمام الدولار

شاهد.. محكمة ليبية تقبل طعنا ضد ترشح حفتر