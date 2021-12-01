سلطات الإحتلال اعتقلت 365 فلسطينيا بنوفمبر بينهم 42 طفلًا و8 سيدات

العالم - فلسطين

وأوضح "مركز فلسطين"، في تقريره الشهري حول الاعتقالات، أن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها، في حين احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين، والتي بلغت (130) اعتقالًا، تلتها مدينة الخليل والتي شهدت (48) حالة اعتقال.



ورصد التقرير 10 حالات اعتقال من قطاع غزة منهم خمسة صيادين من "عائلة الهسي" خلال عملهم في صيد السمك مقابل شواطئ جنوب القطاع، وأُفرج عنهم بعد التحقيق.



في حين اعتقلت التاجر "محمود سامي أحمد"، على حاجز بيت حانون، ايرز، واعتقلت المواطن "حسن أبو مصطفى"، من سكان خانيونس، أثناء مغادرته حاجز بيت حانون لمستشفيات الداخل لعلاج زوجته المريضة، واعتقلت ثلاثة شبان بزعم تجاوز السلك الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع.



كما واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحفيين والإعلاميين؛ حيث اعتقلت الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي، بعد مداهمة منزل عائلته في قرية حبلة قرب قلقيلية، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه، كما اعتقلت الصحفي صبري جبريل بعد مداهمة واقتحام منزله في بيت لحم.



واستدعت مخابرات الاحتلال الصحفي في وكالة "جي ميديا" علاء الريماوي، وحققت معه ست ساعات حول عمله الصحافي، في معسكر "عوفر" برام الله، وأبلغته بمنعه من السفر، واحتجزت الصحافية المحررة بشرى الطويل، وحققت معها بخصوص عملها الصحفي لأربع ساعات في معسكر "عوفر" قرب برام الله، وأفرجت عنها بعد تهديدها واتهامها بالتحريض.



الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز بيَّن أن الاحتلال واصل خلال تشرين الآخِر الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 42 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل نسيم محمد حجازي (11 عاماً)، من بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلة، والطفلان آدم الصفدي، ومحمد الوحش، (14 عاماً)، من بلدة بيت صفافا، جنوب القدس.



كما واصل الاحتلال خلال الشهر الماضي استهداف النساء بالاعتقال؛ حيث رُصد 8 حالات اعتقال لنساء فلسطينيات، وهن: أمل برادعية (40 عاماً) مع زوجها بسام غنيمات من الخليل، كما اعتقلت السيدة "أرين يوسف المغربي" من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد مداهمة منزلها.



واعتقلت والدة الشهيد "عمر أبو عصب" من القدس مع زوجها وابنها، واعتقلت كذلك الفتاة "آية" (20 عاماً)، ابنة الشهيد "فادي أبو شخيدم" منفذ عملية القدس، وزوجته كما استدعت والدته سميرة السويطي( 69 عاماً).



في حين اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة "نبيلة أبو الصبري" (50 عاماً) من مخيم الجلزون؛ للضغط على نجلها الأسير المحرر "أحمد أبو الصبري" لتسليم نفسه، كذلك اعتقلت "صابرين نضال زيود" من جنين، وهي زوجة الأسير "محمد زهير زيود"، واعتقلت المواطنة "رشا طارق العيساوي" (36 عاماً)، بعد دهم منزلها وتفتيشه خلال اقتحام قرية العيساوية، شمالي شرق مدينة القدس .



وسلمت المرابطتين خديجة محمد خويص (44 عاماً)، وهنادي محمد الحلواني (41 عاماً)، بلاغين لمراجعة المخابرات.

(اعلام فلسطين)