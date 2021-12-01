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العراق.. كشف معلومات جديدة عن قضية فض تظاهرات محيط الخضراء

العراق.. كشف معلومات جديدة عن قضية فض تظاهرات محيط الخضراء
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء، أن الكلمة الفصل بشأن الأحداث ستكون لمجلس القضاء.

العالم - العراق

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي: "دونا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء"، لافتة الى أنه "تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث".

وأضافت: "توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات، بالاضافة الى أنه لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين"، مؤكدة أن "أحداث محيط الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين".

وتابعت أنه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء"، مبينة أن "قطعات الحشد الشعبي قامت بدور مهم في التهدئة".

وأشارت إلى أنه "ستكون الكلمة الفصل بشأن الأحداث لمجلس القضاء".

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