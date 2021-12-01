صنعاء: ناقلة اماراتية تستعد لنهب مليون برميل نفط عبر ميناء رضوم بشبوة

العالم- اليمن

وأوضح المصدر في تصريح للمسيرة، أن الناقلة المعلاقة التي تتسع لـ 114.549 طن، تستعد لنهب مليون برميل من النفط الخام لصالح دول العدوان.

وأشار إلى أن هذه السفينة نفسها كانت قد جاءت الأسبوع الماضي لنفس الهدف قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء رضوم أيضا.

وبين أن النفط المتوقع نهبة على هذه الناقلة تبلغ قيمته أكثر من 70 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 112 مليار بالريال اليمني في مناطق الاحتلال.

ونوه إلى أن موانئ مناطق الاحتلال كميناء الضبة وميناء بير علي عبارة عن منفذ لعمليات نهب النفط الخام اليمني، مؤكدا أنه لا يعرف مصير مبيعات النفط الخام سوى المتنفذين من أدوات الغزو والاحتلال.

وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت الإحصائيات الأخيرة لوزارة النفط.