تحالف العدوان السعودي يصعد من غاراته على صنعاء

العالم - خاص بالعالم

غارات مكثفة لاتزال تتعرض لها العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى في اطار تصعيد عسكري تقوده قوى العدوان السعودي ، الغارات خلال الساعات الماضية تركزت بشكل اكبر على مطار صنعاء الدولي وذلك في استهداف لهذه المنشأة المدنية هو الثالث من نوعه خلال اسبوع ، كما امتدت الغارات لتشمل مواقع في مديريتي حيس وباجل في محافظة الحديدة ، ومواقع متفرقة في محافظة مارب .. التصعيد الجوي رافقه ايضا تصعيد على الارض اذ سقط عدد من الجرحى في قصف مدفعي لقوى العدوان طال مدنيين في محافظتي الجوف والحديدة .

وازاء هذا التصعيد المتواصل اقرت بعض قيادات المرتزقة بفشل الخيار العسكري في اليمن ووصوله الى طريق مسدود و وانحراف تحالف السعودية وحكومة هادي عن مسؤوليتهم مقترحين تشكيل ائتلاف انقاذ لايقاف الحرب ..

صنعاء اعتبرت هذه الاعترافات بانها اثبات لصوابيتها في ان هذا العدوان مآله الفشل وانه يستخدم ادواته لتحقيق مآربه، لكنها لم تسبتعد ان هذه الاعترافات تعكس حالة الخلاف بين هذه الأطراف.

وعلى الرغم من كثافة الغارات لطيران العدوان السعودي الا انه لم يثبت تحقيقه لاي هدف والتي زعم من خلال هذه الغارات استهدافه لمواقع هامة ، لكن الغارات بالمقابل طالت اهداف مدنية ومواقع سبق لتحالف العدوان استهدافها ، يرى مراقبون في ذلك دلالة على مزيد من الفشل وانعكاس طبيعي للهزائم التي تجرعها وتخبطه وفشله في ادارة الوضع عسكريا ..