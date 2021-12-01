شاهد..كيف تترصد واشنطن مفاوضات فيينا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال ويليام بيمن في حديث لبرنامج البيت الابيض على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان هناك صعوبات يواجهها بايدن بسبب الضغوط التي يتعرض لها داخليا لعدم اعطاء امتيازات لايران في المفاوضات النووية.

واضاف، ان بايدن يريد ان يتأكد من ان الدبلوماسية يمكنها اعطاء دفع لتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران.

واشار ويليام بيمن الى ان واشنطن في عهد ترامب فرضت ضغوطا اقتصادية على ايران لاجبارها على الاستسلام لكن طهران لن ترضخ للضغوطات الاميركية في ظل حلفها مع الصين وروسيا.

واوضح ويليام بيمن، ان بايدن يدخل المفاوضات بضعف مما يشكل صعوبة له، مشيرا الى ان اعطاء اي امتياز لايران سيشكل هزيمة لبايدن في الداخل.

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