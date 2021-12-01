مباحثات لتطوير العلاقات البرلمانية السورية البيلاروسية

العالم - سوريا

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية مواصلة العمل على تمتين العلاقات بين سوريا وبيلاروس في المجالات كافة وخاصة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لمواجهة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلدين مشيدين بمواقف جمهورية بيلاروس الداعمة لصمود سوريا في حربها على الإرهاب.

بدوره أشار السفير سلوكا إلى أن لقاء اليوم خطوة مهمة تصب في خدمة تطوير العلاقات البرلمانية والارتقاء بها مبيناً أهمية العمل المشترك على الصعيد الدولي بما يخدم مصالح البلدين ويوحد مواقفهما ويعزز صمودهما في مواجهة الضغوطات والإملاءات الخارجية التي تحاول الولايات المتحدة والغرب فرضها عليهما.