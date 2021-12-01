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معايير الإنتخابات الليبية وإنفتاح اردوغان على مصر و"اسرائيل"

معايير الإنتخابات الليبية وإنفتاح اردوغان على مصر و
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" هذه الليلة معايير قبول ورفض المرشحين للانتخابات الليبية، وكذلك انفتاح أنقرة على الإمارات ومصر والكيان الإسرائيلي.

العالم - بانوراما

وفي ملف بانوراما الاول نتناول: قرار محكمة ليبية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت المحكمة استبعدت ايضا نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة.

وقضت لجنة الطعون الاستئنافية برفض الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تدهور الليرة التركية امام الدولار الاميركي في وقت وعد فيه الرئيس اردوغان بتدابير مالية لوقف التدهور في سعر صرف الليرة بموازاة الاعلان عن اتفاقات اقتصادية وسياسية مع الامارات والكيان الاسرائيلي ومصر.

ويشهد الشارع التركي انتقادات واسعة لسياسة اردوغان الاقتصادية حيث باتت شريحة واسعة من الاتراك غير قادرة الى الوصول للسلع الاساسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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