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حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي

حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، قوات الشرطة إلى "توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية التجمعات السلمية"، مشددا على ضرورة "حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي".

العالمأفريقيا

وخلال استقباله مدير عام الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر، قال عبد الله حمدوك إن "حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي، هي من أهم واجبات قوات الشرطة".

كما وجه بإجراء تحقيق حول مقطع فيديو متداول، يظهر اقتحام عناصر من الشرطة السودانية لإحدى المستشفيات بمنطقة محيط مواكب، الثلاثاء، واعتقال مريض. وبدوره، تعهد مدير الشرطة بمتابعة التحقيق.

وجدد مدير عام قوات الشرطة "التزامهم بالعمل وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي"، منوها إلى أن جميع قوات الشرطة التي كانت في محيط مواكب 30 نوفمبر، كان يرافقها وكلاء نيابة وهم من يصدرون التعليمات حول رد الفعل المطلوب".

كما أطلع المسؤول الأمني، حمدوك على خططهم المستقبلية التي تهدف إلى "تعزيز حق التعبير السلمي، وذلك بالمبادرة للتواصل مع منظمي المواكب المعلنة للتنسيق المسبق، لضمان حماية المتظاهرين وسلامتهم".

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حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي

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