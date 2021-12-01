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محمود عباس يجري زيارة رسمية للجزائر هذا الاسبوع يلتقي خلالها تبون

محمود عباس يجري زيارة رسمية للجزائر هذا الاسبوع يلتقي خلالها تبون
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

يبدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، زيارة رسمية إلى الجزائر غير محددة المدة، يلتقي خلالها نظيره عبد المجيد تبون.

العالم- فلسطين

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن عباس يبدأ زيارته للجزائر يوم 7 ديسمبر، وعلى جدول أعماله لقاء تبون وعدد من كبار المسؤولين في الجزائر.

وأضاف: “الرئيس عباس سيبحث مع القيادة الجزائرية مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، والاستيطان الإسرائيلي”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي الفترة الأخيرة أجرى محمود عباس سلسلة زيارات خارجية؛ لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وبحث إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام مع الإحتلال الإسرائيلي في ظل تعطل المفاوضات منذ أعوام.

وشملت تلك الزيارات مصر في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم إيطاليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول، فروسيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخيرا قطر منذ الإثنين الماضي.

كما اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، الأحد الماضي، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض سلطات الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها شرق القدس، أضف الى ذلك رفض فصائل المقاومة الفلسطينية لهذه الحلول وتأكيدها على ضرورة تحرير كامل الارض الفلسطينية من رجس الاحتلال وإعادة مقدسات المسلمين والحقوق الى اصحابها الاصليين.

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