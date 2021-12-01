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مناقشات عراقية تركية لتعزيز التعاون بين البلدين

مناقشات عراقية تركية لتعزيز التعاون بين البلدين
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي سبل تعزيز التعاون البناء بين العراق وتركيا بمختلف المجالات.

العالم - العراق

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد"، لافتة الى أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري رحب بزيارة السفير التركي، مستعرضا أهم القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والاقليمية والملفات المشتركة بين البلدين الصديقين وعلى المستويات والصعد كافة".

وأضافت، أن "اللقاء شهد تبادل أطراف الحديث حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البناء بين العراق وتركيا وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمامات المتبادلة بين الشعبين الصديقين".

من جانبه عبر السفير التركي عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري"، معربا عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وتقديمها الدعم الكامل لعراق قوي مستقر".

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