شاهد.. امير عبداللهيان يكشف الشرط الأساسي للتوصل الى إتفاق جيد

العالم - إیران

وكتب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر صباح الخميس ، أن اتفاقية جيدة متاحة في فيينا ، ولكن بشرط واحد.

واضاف أمير عبد اللهيان في تغريدته على صفحته على تويتر "محادثات فيينا تجري بجدية في ظل اولوية رفع اجراءات الحظر ، وان محادثات جادة على مستوى الخبراء متواصلة هناك ".

وأوضح: "نحن على اتصال يومي بكبير المفاوضين الايرانيين الدكتور باقري كني و إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا ، فسيكون هناك صفقة جيدة متاحة. فالوفد الايراني يواصل مفاوضات منطقية وقوية وراسخة وموجهة نحو تحقيق النتائج."

وأجرى مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، يوم الأربعاء في فيينا، لقاءات ومشاورات ثنائية ومشتتركة مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي اضافة الى ممثلي الدول الاوروبية الثلاث.

والتقى علي باقري رئيس الوفد الايراني في مفاوضات ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، في إطار المشاورات في فيينا، يوم الاربعاء، مع انريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي والمنسق باللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

كما أجرى باقري مشاورات مع ممثلي الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي بحضور انريكي مورا. وهذا يعتبر اللقاء الثلاثي الاول لباقري مع ممثلي هذه الدول الثلاث في فيينا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الاميركي الجائر.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الايراني مع نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، وايضا وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، حيث بحث معه بشأن العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا.

وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الأميركي غير القانوني الجائر، منذ يوم الاثنين المصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ حيث يقود الفريق الايراني المفاوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني".