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أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة

أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة لتركيا، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي خلفا له.

العالم - ترکيا

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مساء الأربعاء، مرسوما صادرا عن أردوغان بنص على قبول استقالة علوان وتعيين نباتي وزيرا جديدا للمالية والخزانة.

وكان علوان يتولى منصب وزير المالية والخزانة منذ ذذ نوفمبر 2020، حينما عين خلفا لرجل الأعمال وصهر أردوغان، بيرات ألبيراق.

وتأتي استقالة علوان على خلفية هبوط قياسي مستمر للعملة الوطنية، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس تراجعت من مستوى 8.5 ليرة مقابل دولار أمريكي إلى أكثر من 13.7.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

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أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة

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