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مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن موعد اختتام محادثات فيينا

مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن موعد اختتام محادثات فيينا
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون في ادارة جو بايدن إن الجولة الجديدة من محادثات فيينا التي بدأت يوم الاثنين لرفع اجراءات الحظر عن إيران ستنتهي اليوم الخميس أو الجمعة.

العالم - الأميرکيتان

ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولها إن التوقيت الدقيق للمحادثات سيعتمد على تطورات المحادثات.

وبدأت جولة جديدة من محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لرفع اجراءات الحظر الأميركية يوم الاثنين ، 29 ديسمبر ، مع الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا ويراس الوفد الايراني في المحادثات مساعد وزير الخارجية علي باقري كني.

وصرحت جمهورية إيران الإسلامية بأن رفع جميع الحظر عن إيران، بحيث يمكن التحقق منه ، سيكون أهم جدول أعمال الوفد الإيراني في هذه المحادثات.

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