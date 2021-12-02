مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن موعد اختتام محادثات فيينا

العالم - الأميرکيتان

ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولها إن التوقيت الدقيق للمحادثات سيعتمد على تطورات المحادثات.

وبدأت جولة جديدة من محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لرفع اجراءات الحظر الأميركية يوم الاثنين ، 29 ديسمبر ، مع الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا ويراس الوفد الايراني في المحادثات مساعد وزير الخارجية علي باقري كني.

وصرحت جمهورية إيران الإسلامية بأن رفع جميع الحظر عن إيران، بحيث يمكن التحقق منه ، سيكون أهم جدول أعمال الوفد الإيراني في هذه المحادثات.