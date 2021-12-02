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وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر: نواصل محادثات فيينا بجدية وأولويتنا هي رفع الحظر

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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