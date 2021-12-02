بالفيديو: أول إنسان يحدق بعين مطبوعة بتقنية "3 دي"...

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وأعلنت شركة "Fraunhofer Technology" تزويد أحد المرضى بعين اصطناعية، مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، تشبه إلى حد بعيد العين الحقيقية الأمر الذي قد يقدم حلا مستقبليا شاملا لمظهر الوجه لدى المرضى الذين يعانون من مشكلة في مظهر العين.

وحصل المريض ستيف فيرزي على العين الجديدة المصنعة بتقنية عالية الدقة كبديل دائم لعينه الصناعية التقليدية السابقة، حيث أشار المريض إلى أنه شعر بمزيد من الثقة بنفسه، قائلا: "لم أتمكن من تحديد الاختلاف (بين الحقيقية والمطبوعة)، أنا أعلم أن الآخرين لن يلاحظوا الاختلاف".

وبحسب موقع "globenewswire"، عملت الشركة مع شركة بريطانية أخرى "Ocupeye Ltd" من أجل تطوير تقنية أسرع وأكثر دقة لطباعة العين، حيث كان الأطباء في السابق بحاجة إلى صنع قالب لمحجر العين، وهو أمر يصعب على الأطفال أو الكبار الخضوع له بسبب الحاجة إلى التخدير العام.

وتعتمد الطريقة الجديدة على القيام بمسح غير جراحي مدته 2.4 ثانية فقط باستخدام ماسح ضوئي للعين يوفر قياسا دقيقًا لحجرة العين، ويتم دمج هذه البيانات مع صورة معايرة الألوان للعين السليمة ونقلها عبر نظام "Cuttlefish: Eye"، والذي ينشئ نموذج طباعة ثلاثي الأبعاد بسرعة لتقوم لاحقا شركة "Fit AG" الطبية بطباعته.