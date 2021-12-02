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بلينكن وتشاووش أوغلو يبحثان القضايا الاقليمية

بلينكن وتشاووش أوغلو يبحثان القضايا الاقليمية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، التوتر بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

العالم - الامريكيتان

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وتشاووش أوغلو أجريا الأربعاء لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في ريغا، مضيفا أنهما "بحثا الأزمة في إثيوبيا والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الاستقرار في منطقة البحر الأسود".

وأردف برايس أن الوزيرين "ناقشا عدوان روسيا على أوكرانيا والأوضاع في أرمينيا وأذربيجان" إضافة إلى ملف أفغانستان.

وأوضح برايس أن المناقشات جرت بناء على محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في روما الشهر الماضي بشأن التعاون الثنائي والأولويات الأخرى، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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بلينكن وتشاووش أوغلو يبحثان القضايا الاقليمية