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حمدوك يوجه بالتحقيق في اقتحام مستشفى واعتقال مريض

حمدوك يوجه بالتحقيق في اقتحام مستشفى واعتقال مريض
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإجراء تحقيق فوري حول فيديو متداول يظهر اقتحام الشرطة لمستشفى واعتقال مريض.

العالم - السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن حمدوك تلقى تقريرا "مفصلا حول مواكب يوم 30 نوفمبر وبعض الأحداث المؤسفة التي صاحبتها"، خلال لقائه اليوم بمدير عام الشرطة عنان حامد محمد عمر.

وأوضحت الوكالة أن حمدوك "وجه رئاسة قوات الشرطة توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية"، وأشار إلى "وجوب قيام تحقيق فوري حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات القابعة بمنطقة محيط مواكب يوم أمس واعتقال أحد المرضى".

وأضافت الوكالة أن مدير الشرطة تعهد بمتابعة أمر التحقيق، وجدد التزام الشرطة بالعمل وفق الدستور، و"بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي".

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حمدوك يوجه بالتحقيق في اقتحام مستشفى واعتقال مريض

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