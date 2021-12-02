أمير قطر يستقبل المنفي لبحث المستجدات الليبية

العالم - قطر

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للمنفي في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكر الديوان الأميري القطري.

وقال البيان: "جرى خلال لقاء الأمير تميم والمنفي استعراض العلاقات الثنائية وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا".

كما أوضح البيان أن المنفي أطلع أمير قطر على آخر المستجدات الليبية، معرباً عن شكره وتقديره للأمير تميم على "دعم بلاده الدائم للشعب الليبي الشقيق".

بدوره، أكد أمير قطر على "دعم دولة قطر للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها".

وتأتي زيارة المنفي إلى قطر فيما تستعد ليبيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء الماضي، قائمة أولية تضم 73 مرشحاً، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة.

ويؤكد المجلس الرئاسي الليبي أنه "يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة حتى تكون حرة ونزيهة".

يشار إلى أن المنفي أجرى زيارة إلى قطر في 15 سبتمبر 2021، وعقد جلسة مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول الأوضاع في ليبيا، فيما أكد أمير قطر دعم بلاده المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.