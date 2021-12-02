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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ينفي الادعاءات الاسرائيلية ويؤكد عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم بنسبة 90 بالمئة في ايران حاليا

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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