التقدم والاشتراكية المغربي يؤكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني

العالم - المغرب

جاء ذلك خلال اجتماع عقدخ المكتبُ السياسي لحزب التقدم تداول في عددٍ من القضايا السياسية والتنظيمية .

وأشاد المكتبُ السياسي بالرسالة التي وجهها الملك المغربي إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن إدانته للاعتداءات الغاشمة للاحتلال الصهيوني ولسياساته العنصرية.

وقال المكتب السياسي في بيان، انه “يَــعتبر أنه لا بديل عن إجراءِ مفاوضاتٍ سياسية جدية ومُنصفة، تُــفضِــي إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة. وهو ما يقتضي من "إسرائيل" العدول عن غطرستها وانتهاكاتها المُدانة، والتَّحَـــوُّلَ إلى دولة عادية تحترم المشروعية، بما يتيح فتح آفاق جديدة لِـــيَــعُــمَّ المنطقةَ السلمُ والتعايشُ والاستقرارُ والنَّماء”.

وفي موضوع مرتبط بمواجهة الجائحة، دعا الى إطلاق “حملة وطنية واسعة للتضامن” مع الأسر المتضررة، و”إرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة”.

كما نبه حزبَ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، داعيا الى “الانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية”.

ودعاها الى التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المغاربة، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِــيــشِ المغاربة.

كما دعا الحكومة الى “تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا”.

وفي هذا الإطار، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنّ “الدولة الاجتماعية التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعارات وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة”.