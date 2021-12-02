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السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بصون أمنها المائي بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة.

العالم - مصر

وأكد الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: “أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف”، وفق “روسيا اليوم”.

وطالب السيسي بـ”ضرورة الابتعاد عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، ورؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل”.

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