الصحة العراقية تقدم توصيات بشأن متحور كورونا

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الاساسيات الوقائية تبقى ثابتة وهي ارتداء الكمامة ومتابعة تطبيق الاجراءات ومحاسبة المخالفين، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم، فضلاً عن التأكيد على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا".

وشدد البدر على ضرورة "التأكيد على الاستمرار بعمليات التطعيم في جميع المنافذ وزيادة الكميات الواصلة من اللقاح وزيادة المنافذ وذلك مستمرة به الوزارة"، مؤكدا أن "المعلومات المتوفرة ان اللقاح الموجود في العراق فعال لاكثر من سلالة للفيروس".

وتابع أن "المعلومات محدودة عن السلالة الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية، ستكون لها بيانات تفصيلية عن مدى خطورة السلالة الجديد واستجابة اللقاح له".

ولفت الى أن" لجنة الامر الديواني 217 الفرعية اجتمعت وكان لها قراءات وتصورات ورفعت توصياتها الى اللجنة العليا وسيكون لها اجتماع قريب"، مبيناً، أن الوضع في العراق تحت السيطرة ولم تسجل لدينا اي اصابة من السلالة الجديدة".

واكد ان "الصحة قاردة على تشخيص السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد، بعد تحديث المختبرات الوطنية"، لافتاً، الى أن "الصحة لم تسجل حتى الآن أي زيادة في نسب حالات الاصابات ولم ندخل عملياً في الموجة الجديدة".

وبين البدر أن "قرارات الحظر والتعليم الالكتروني من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واذا كانت هناك اي قرارات بهذا الخصوص سيعلن عنها بشكل رسمي من قبل مكتب رئيس الوزراء"ـ لافتا الى أن "وزارة الصحة ملتزمة باستيراد أفضل أنواع اللقاحات المعتمدة في العالم وهي نفسها المستخدمة في البلدان المتقدمة".

وذكر "إذا كان هناك اي تحديث رسمي وعلمي حول اللقاحات نحن ملتزمون بتوفير اللقاحات"، موضحاً أن "المعلومات الأولية تؤكد أن اللقاح الموجود فعًال لأكثر من سلالة".