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الخارجية الصينية تستدعي السفير الياباني بسبب تايوان

الخارجية الصينية تستدعي السفير الياباني بسبب تايوان
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

استدعت بكين السفير الياباني لديها، هيديو تارومي، على خلفية "تصريحات خاطئة جدا" أدلى بها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حول تايوان، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، في وقت يتصاعد التوتر بشأن الجزيرة.

العالم-اسيا والباسفيك

ومع تنفيذ الطيران الحربي الصيني عددا قياسيا من التوغلات في منطقة الدفاع الجوي التايوانية في نوفمبر/ تشرين الثاني في الأشهر الماضية، يتصاعد القلق لدى حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة واليابان من إصدار بكين أوامر غزو، حتى وإن كانت هذه الدول تعتبر ذلك غير مرجح في الوقت الحالي.

وتخشى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي عملا عسكريا من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتوعدت بإعادة ضمها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

وكان آبي قد قال في خطاب عبر الفيديو أمام منتدى نظمه معهد أبحاث تايواني الأربعاء إن حالة طوارئ لتايبيه ستكون حالة طوارئ لليابان أيضا، محذرا من أنه "يتعين على الناس في بكين وخصوصا الرئيس شي جين بينغ ألا يخطئوا حكمهم في ذلك".

وأضاف أن "مغامرة عسكرية ستكون ممرا يؤدي إلى انتحار اقتصادي".

وردا على ذلك استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني، هيديو تارومي، مساء الأربعاء، وأبلغته بأن التصريحات "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية للصين.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية هوا تشونينغ قوله: "في التاريخ، شنت اليابان حربا عدوانية ضد الصين وارتكبت جرائم مشينة بحق الصينيين"، مضيفا: "ليس لديها الحق أو السلطة للإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول المسألة التايوانية".

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