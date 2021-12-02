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الأمم المتحدة تعبر عن الخشية من تكرار فوضى الإجلاء من مطار كابول في إثيوبيا

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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