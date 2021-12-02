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رئيس الفريق التفاوضي الايراني الى محادثات فيينا علي باقري: ايران قامت بتسليم نص مقترحها في اطار موضوعين الغاء الحظر الظالم والقضايا النووية

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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