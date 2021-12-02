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باقري : قمنا بتسليم نص مقترحاتنا في اطار موضوعين الغاء الحظر الظالم والقضايا النووية

باقري : قمنا بتسليم نص مقترحاتنا في اطار موضوعين الغاء الحظر الظالم والقضايا النووية
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس وفد التفاوض الايراني الى محادثات فيينا علي باقري كني ان ايران قامت بتسليم نص مقترحها في اطار موضوعين الغاء الحظر الظالم والقضايا النووية .

العالم - ايران

يتبع ..

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