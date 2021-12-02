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علماء الصين يكتشفون الجسم المضاد لجميع طفرات كورونا

علماء الصين يكتشفون الجسم المضاد لجميع طفرات كورونا
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال علماء الأحياء الجزيئية من الصين أنهم اكتشفوا الجسم المضاد 35В5، القادر على الاندماج مع المنطقة الأكثر استقرار في بنية بروتين S للفيروس التاجي المستجد.

العالم - صحة

ويشير موقع bioRxiv، الذي نشر الخبر، إلى أنه وفقا للعلماء، سيساعد هذا الاكتشاف على ابتكار لقاح عام يحمي من جميع سلالات الفيروس التاجي المستجد.

ووفقا لنتائج التجارب التي أجريت، يتجاهل جزيء 35В5جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد، ويمكنه الاندماج ببروتين S للمتحور أوميكرون أيضا.

ويذكر أن فريقا من الأطباء برئاسة البروفيسور دينغ كاي من جامعة صن يات صن في قوانغتشو، قد اكتشف هذا الجسم المضاد في دم مواطن صيني تعافى من "كوفيد-19".

وكان الهدف من هذه الدراسة، هو الحصول على عدد كبير من الخلايا البائية، التي تنتج الأجسام المضادة للفيروس التاجي المستجد. واتضح أنه بفضل وجود الأجسام المضادة 35B5 بقيت الفئران المخبرية على قيد الحياة ولم تصب رئتيها بأضرار كبيرة.

ووفقا للعلماء، سيسمح اللقاح العام المبتكر على أساس هذا الاكتشاف، بمكافحة جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد بفعالية عالية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ولكن، بالنظر إلى أن المواد التي ينشرها موقع bioRxiv لا تخضع لتدقيق الخبراء قبل نشرها، فإن ما أعلنه الخبراء الصينيون لن يصبح منشورا علميا، إلا بعد أن يتحقق من صحته خبراء خارجيون.

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