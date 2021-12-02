العميد سليماني: سنتغلب على المشاكل الاقتصادية باستخدام الطاقات الداخلية

العالم - ايران

وقال سليماني في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" على هامش مراسم افتتاح معمل خياطة لانتاج الالبسة العسكرية والصناعية في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: اننا نمتلك الكثير من الطاقات في البلاد والتي يمكن عبر استخدامها حل المشاكل الاقتصادية.

واضاف: نحن نشهد اليوم في اهواز افتتاح معمل لانتاج الالبسة الصناعية والذي بدا نشاطه في مسار الاقتصاد الشعبي المقاوم من ماكنة خياطة واحدة وتحول اليوم الى معمل بدعم من تعبئة البناء في خوزستان.

وقال رئيس تعبئة المستضعفين: ان هذا الانموذج يثبت لنا انه بالامكان التغلب على المشاكل بالتركيز على الانتاج واستخدام جميع الطاقات في مختلف المجالات الاقتصادية.

وختم العميد سليماني تصريحه بالقول: سنسعى ليكون للمواطنين خاصة الشباب دور في مجال الاقتصاد المقاوم كي نشهد خفض المشاكل الاقتصادية.