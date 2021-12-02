الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها

ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الخميس، رفضه القاطع للنتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، محذرا من ان اعتمادها سيكرس الانقسام السياسي والشعبي القائم ويزيد الأوضاع سوءًا وتعقيدا في جميع المجالات.

العالم-العراق

وذكر الائتلاف في بيان، ان "جميع المؤشرات السلبية السابقة التي حذرنا منها بخصوص اداء مفوضية الانتخابات وإجراءاتها قبل واثناء وبعد الانتخابات اثبتت صحتها بعد ان فلتت زمام الأمور منها وفقدت قدرتها على إدارة سليمة لمجريات العملية الانتخابية وهذا ما كنا نتوقعه لانها غير مهيأة او مدربه على مثل هذا الدور".

وأضاف الائتلاف، انه "سيمضي بالإجراءات القانونية للطعن في الانتخابات بدءًا بقانونها ومرورا باليات اجرائها وماشهدته من خروقات وانتهاءً بطريقة التعامل مع الطعون التي قدمت, معربًا عن اسفه البالغ لدور المتفرج الذي قام به ما يسمى بـ "المراقبين الدوليين" .

وبيّن ان "انتخابات صورية صودرت خلالها إرادة الملايين من أبناء شعبنا الكريم ليس بوسعها أن تكون ضمادًا لجروح العراقيين فكيف بها اذ تتحول الى بدء مشاكل خطيرة, فيما دعا المحكمة الاتحادية الى التريث في التصديق على النتائج المشوشة التي اعلن عنها حتى اكتمال الطعون القانونية المقدمة في اصل اجرائها وما رافقه من أحداث".

روابط ذات صلة

شاهد.. مفوضية الإنتخابات في العراق تعلن النتائج النهائية

"الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق يرفض نتائج الانتخابات التشريعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المالكي والخزعلي يصلان منزل العامري لحضور اجتماع "البيت الشيعي"

هنية: آن الأوان لحسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي

العراق.. المجلس الاعلى يكشف أهمية اجتماع "البيت الشيعي" اليوم

لقاء مرتقب للإطار التنسيقي.. والفتح يرجح قرب تشكيل الكتلة الأكبر

ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها

بالفيديو.. سبب ثبات الوفد الايراني على مواقفه في مفاوضات فيينا