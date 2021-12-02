وصول المالكي والخزعلي والصدر الى منزل العامري لحضور اجتماع "البيت الشيعي" (صور)

العالم-العراق

وذكر موقع السومرية نيوز ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصل الى منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحضور اجتماع "البيت الشيعي".

واضاف ان "زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصلا ايضا الى منزل العامري".

كما وصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، إلى منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال الموقع: إن "الصدر وصل لمنزل العامري وذلك لحضور اجتماع البيت الشيعي".



وأضاف، إن "رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وصل أيضا لمنزل العامري لحضور اجتماع البيت الشيعي".