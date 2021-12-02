وزير النفط الايراني: مشروع لانشاء مصفاة بتروكمياويات بطاقة 300 الف برميل

العالم - ايران

وقال اوجي في تغريدة له على تويتر بانه شرح خلال حضوره اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى الاسلامي يوم امس الاربعاء خطة الوزارة بشان انشاء مجمع مصفاة بتروكيمياويات بطاقة 300 الف برميل.

واشار وزير النفط في تغريدته الى بعض محاور تقريره الذي قدمه لجلس الشورى الاسلامي وهي كالتالي:

1-زيادة بيع النفط والمكثفات الغازية والغاز التصديري والمشتقات والمنتوجات البتروكيمياوية.

2-تحقيق التعهدات المالية لوزارة النفط بنسبة 100 بالمائة.

3-احياء دبلوماسية الطاقة.

4-شرح ادلة اهمية الاستثمار في صناعة النفط التي تعتبر ضرورة ملحة جدا.

5-خطة انشاء مجمع مصفاة بتروكمياويات بطاقة 300 الف برميل من قبل وزارة النفط باسم "الشهید سلیماني".

واضاف: الا انني طلبت من النواب تقديم المزيد من الدعم لصناعة النفط وكوادرها في ميزانية العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس 2021)كونهم في الخط الامامي للحرب الاقتصادية.