أول فيديو لاجتماع قادة البيت الشيعي في منزل العامري

العالم - العراق

ويعد هذا اللقاء هو الاجتماع الاول بكامل قادة البيت الشيعي لمناقشة نتائج الانتخابات في الدرجة الأساس.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، والسيد مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، ورئيس كتلة النهج الوطني احمد الاسدي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم.

وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي، ان "شمس الكتلة الأكبر ستشرق من بيت شيخ المجاهدين العامري في بغداد، بعد تحضيره للقاء مهم بين زعيم التيار الصدري مقتدى مع قوى الإطار التنسيقي"، مردفا بالقول إن "هذا الاجتماع سيبرز ملامح الكتلة التي سوف تشكل الحكومة الجديدة".

وأضاف، ان "القوى السياسية الشيعية تعمل منذ فترة للملمة البيت الشيعي والخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر وانهاء شبح الحرب الداخلية الشيعية التي يغذيها ويراهن عليها أعداء الشيعة والعراق"، حسب تعبيره.

وتابع الموسوي بالقول إن "اجتماع، اليوم، بين زعيم التيار الصدري مقتدى مع قوى الاطار التنسيقي ينهي كل احلام والمراهنة على الاقتتال الشيعي – الشيعي".

من جهته أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق، همام حمودي، اليوم الخميس، أهمية اجتماعات البيت الشيعي بكل مكوناته والحوارات، مبينا "ان وحدة العراق واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار".

وقال حمودي في بيان، ان "اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار لما فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه".



واوضح، ان "الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لايمكن تحقيقه مالم تكون قواه السياسية وخاصة الشيعية التي تمثل المكون السكاني الاكبر، متراصة ومتماسكة، وقادرة على انتاج برلمان قوي بمستوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية فاعلة في تقويم اي اختلالات ورفض تكرار اخطاء الماضي".