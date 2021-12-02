تعرف على فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون"

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ويشير في حديث لراديو "سبوتنيك" موضحا، يحذر العلماء من المتحور الجديد من الفيروس التاجي المستجد الذي اكتشف في إفريقيا وأطلق عليه اسم "أوميكرون"، لقدرته على الانتشار السريع في جميع أنحاء العالم.

ويمكن تقييم فعالية اللقاحات الحالية المضادة للفيروس التاجي المستجد بعد مضي بضعة أشهر. ولكن يمكن التنبؤ بالفعالية التقريبية للقاحات حاليا.

ووفقا له، ستكون للقاح الروسي "سبوتنيك-V" فعالية عالية ضد المتحور "أوميكرون".

ويقول موضحا، "لأن عدد التغيرات في النوكليوتيدات في متحور "أوميكرون" هو 50 فقط من بين 29 ألف نيوكليوتيدات من جينومه. ومن السهل حساب أن هذا جزء من نسبة مئوية. نعم ، حصلت في بروتين - S، 32 طفرة في 1273 حمضًا أمينيًا ، لذلك أعتقد أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" لن تكون أقل من 80 بالمئة".

ويضيف، من المنتظر اكتشاف أولى الإصابات بمتحور "أوميكرون" في روسيا خلال الأيام القادمة.

ويقول، "ولكنه بدأ ينتشر في أوروبا فعلا، وقد اكتشف على الأقل في عشرة بلدان، وهذا يعني إذا لم يصل إلى روسيا حتى الآن، فإنه سيصلها في الأيام المقبلة". لذلك ينصح بالتلقيح وعدم الانتظار لحين ظهور بيانات دقيقة عن فعالية اللقاحات ضد المتحور "أوميكرون".