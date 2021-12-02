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طالبان: المفاوضات لحل المشاكل مع واشنطن قد تستغرق عاما

طالبان: المفاوضات لحل المشاكل مع واشنطن قد تستغرق عاما
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر، محمد نعيم، أن "طالبان" متفائلة من المفاوضات التي جرت في الدوحة مشيرا إلى أن المفاوضات في العالم لا تقتصر على جولة أو جولتين، ولمعالجة كافة المسائل القائمة قد تستمر هذه المحادثات حوالي عام.

العالم ـ أفغانستان

وقال نعيم: "إن المباحثات والمفاوضات في العالم لا تنتهي في مرة أو مرتين، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي مستمرة وستأخذ تقريبا حوالي سنة".

وأضاف: "إن هذه الاجتماعات خطوة إيجابية وكلا الطرفين كان لديهما رغبة في انعقاد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل أيضا. وكان هناك رغبة من كلا الطرفين في أن تحل المشاكل من خلال التفاهم والحوار، هذه كانت النقاط المشتركة. وكما قلت، إن المشاكل لا تحل في مرة واحدة، وفي جلسة واحدة".

ولم يحدد نعيم أي موعد لمفاوضات محتملة مقبلة قائلا: "لم يحدد التاريخ، ولكن حسب الضرورة، كما تعلمون، بعد الخامس عشر من أغسطس/ آب كانت هذه الجلسة الثانية مع الجهة الأمريكية، إذا حسب الضرورة، ممكن أن تنعقد بعد شهر أو أكثر، هذا يتعلق بالحاجة".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت جماعة "طالبان" حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت جماعة طالبان بدون مقاومة تذكر من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي.

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