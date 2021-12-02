الموقف الاول للديمقراطي الكردستاني من إجتماع الاطار التنسيقي

العالم - العراق

وقال شنكالي في حديث تلفزيوني، اننا "نرحب باي خطوة تصب بمصلحة العراق والشعب العراقي بمختلف الوانه ومكوناته، وتهدف الى نزع فتيل الأزمات والذهاب الى تشكيل حكومة قوية وقادرة على تحقيق المطالب الجماهيرية وتصل بالبلد الى بر الامان في ظل التحديات التي يعيشها العراق والمنطقة امني واقتصاديا وسياسيا وصحيا".



ونقلت "السومرية نيوز" عن شنكالي، ان "موقفنا كان ثابت في جميع المواقف باننا من الداعمين لمنهج الحوار الدستوري والقانوني بعيدا عن لغة التصعيد ، بالتالي فإن اجتماع اليوم هي خطوة مهمة نتمنى لها ان تخرج بمواقف تصب بالمصالح العليا للبلد وتصل بجميع الاطراف الى صيغة تخدم التجربة الديمقراطية تخرجنا من الازمة بما يسمح باختزال الوقت في مشوار تشكيل الحكومة المقبلة".



وكان مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اعلن، اليوم الخميس، اقامة اجتماع الاطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.