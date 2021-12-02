طالبان تنتقد إرجاء قرار تعيين سفير أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة

العالم ـ أفغانستان

وأشار المتحدث باسم الجماعة سهيل شاهين في تغريدة عبر "تويتر"، إلى صدور قرار اللجنة أمس الأربعاء، مؤكدا عدم تسليم مقعد أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حكومة طالبان في الوقت الحالي.

وأوضح شاهين في تغريدته أن القرار غير عادل "لأنه حرم الشعب الأفغاني من حقوقه المشروعة، حيث ينبغي منح الحركة الحق في تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بشكل فعال وأفضل وللتفاعل بشكل إيجابي مع شعوب العالم".

وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت أمس، تأجيل إصدار قرارها النهائي المتعلق بأوراق اعتماد مبعوثي طالبان لتمثيل أفغانستان في المنظمة، وذلك بعد ترشيح جماعة طالبان، في أيلول/سبتمبر الماضي، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا للبلاد لدى الأمم المتحدة.

وبعد بدء الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان بشكل فوضوي، سيطرت جماعة "طالبان" دون مقاومة تذكر على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت جماعة طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي.