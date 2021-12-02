الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لتخفيض الوزن.. ما هو أفضل بديل للسكر؟

لتخفيض الوزن.. ما هو أفضل بديل للسكر؟
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

يعتقد بعض الناس، أن استهلاك بدائل السكر يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

العالم - منوعات

بهذا الصدد، يعلّق الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، بأن ذلك أمر مشكوك فيه، حيث أنه، وعلى الرغم من أن بدائل السكر بالفعل تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وهو ما يجعلها تساعد على تخفيض وزن الجسم، إلا أن ذلك التأثير يكون قصير الأجل.

ويتابع مياسنيكوف: "تدفع هذه البدائل نحو زيادة مستوى الإنسولين في الدم، لكنها تزيد كذلك من مقاومة الإنسولين، وبالتالي إلى زيادة الوزن".

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه من الأفضل للجسم عند التخلي عن السكر، استبداله بالفواكه ذات مؤشر سكر منخفض، وليس ببدائله، وذكر من بين تلك الفواكده العنب كأفضل بديل للسكر.

روابط ذات صلة

هل يستطيع مريض السكري الاعتماد على العسل بديلا عن السكر؟!

فاكهة غريبة يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم!

الى كل من يعاني من أعراض ارتفاع السكر بالدم...

توابل لضبط مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخطيب: المقاومة مركز قوة لبنان وحريصون على تعزيز التشاور

وزير الدفاع الأمريكي: الدبلوماسية أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونغ يانغ

علي باقري: الكرة الآن في ملعب أمريكا

شاهد: مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة

تصريح 'مثير' لمقتدى الصدر بعد اجتماع الاطار التنسيقي

بالفيديو.. ما هي اجندة إجتماع "الإطار التنسيقي"مع الصدر في بغداد؟