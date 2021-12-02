شاهد: مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة

العالم - مصر

وظهرت صورة تجمع قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي هاشم مع ‏‎سيزار كاشيا نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة ‏أوروبا والشرق الأوسط أثناء التوقيع على اتفاقية تعاقدية ويظهر ماكيت لمروحية AW-149 على طاولة التوقيع.

كما ظهرت صورة تجمع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد مع إريك بيرانجر الرئيس التنفيذى لشركة ‏MBDA أثناء التوقيع على اتفاقية ويظهر ماكيتات لصواريخ سطح _ سطح أتومات المضادة للسفن (من ضمن تسليح الفرقاطات الثقيلة من الفئة فريم بيرجامينى) سطح _ جو ميكا إن جى على طاولة التوقيع.

وظهرت صورة أخرى تجمع قائد قوات الدفاع الجوى الفريق محمد حجازى مع باسكال سوريس الرئيس التنفيذى ‏لشركة‏THALES ‎‏ الفرنسية فى أعقاب التوقيع على اتفاقية تعاقدية ويظهر ماكيت مجسم لرادار Ground Master 400 على طاولة التوقيع.