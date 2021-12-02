علي باقري: الكرة الآن في ملعب أمريكا

العالم-إيران

وأضاف باقري في مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي"Middle East Eye) ) البريطاني أن الأمر يعتمد الآن على لرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، حيث كانت واشنطن أول طرف انسحب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018.

وصرح: فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية، معيارنا هو حماية المصالح الوطنية، ومن الواضح تمامًا أن لا أحد يتفاوض على أمنه القومي. إيران لا تتفاوض بشأن برنامج صاروخي وقضايا إقليمية.

واكد كبير المفاوضين الايرانيين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا ان إيران جادة جدا في المفاوضات، ووفدها المؤلف من 40 عضوا يدل على جديتها في المفاوضات.