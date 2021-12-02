السيد الحوثي: الشعب اليمني يحافظ على مسيرة حياته رغم المعاناة والحصار

وفي كلمة القاها السيد الحوثي بمناسبة العرس الجماعي في العاصمة صنعاء في ساحة جامع الشعب لـ7200 عريس وعروس اضاف: ان شعبنا يجسد هويته وانتماءه الإيماني كما في ميدان المعارك والتصدي في مجال التكافل والتكامل قائلا: إن شعبنا اليمني بات اليوم متفردًا في كل المجالات ذات الطابع الإيماني .



ولفت الى ان هذا العرس الجماعي هو الأكبر في تاريخ بلدنا وربما في المنطقة العربية بكلها قائلا: أقيم هذا العرس ونحن في ذروة التحديات وفي ذروة الحصار والمعاناة وفي ظل العدوان الكبير .



واكد السيد الحوثي: رغم المعاناة والتحديات والحصار والظرف الاقتصادي الصعب يحافظ على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدمتها الاجتماعية ، مشيرا الى ان الإعداء حرصوا على محاربة مظاهر الحياة كلها في بلدنا بالقتل والتجويع والحصار والحرب الناعمة لإفساد شبابه وشاباته .

يتبع ...