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السيد الحوثي: الشعب اليمني يحافظ على مسيرة حياته رغم المعاناة والحصار

السيد الحوثي: الشعب اليمني يحافظ على مسيرة حياته رغم المعاناة والحصار
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم الخميس ان الأعداء حرصوا على محاربة مظاهر الحياة كلها في بلدنا بالقتل والتجويع والحصار والحرب الناعمة لإفساد شبابه وشاباته ، مؤكدا انه رغم المعاناة والتحديات والحصار والظرف الاقتصادي الصعب يحافظ على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدمتها الاجتماعية.

وفي كلمة القاها السيد الحوثي بمناسبة العرس الجماعي في العاصمة صنعاء في ساحة جامع الشعب لـ7200 عريس وعروس اضاف: ان شعبنا يجسد هويته وانتماءه الإيماني كما في ميدان المعارك والتصدي في مجال التكافل والتكامل قائلا: إن شعبنا اليمني بات اليوم متفردًا في كل المجالات ذات الطابع الإيماني .

ولفت الى ان هذا العرس الجماعي هو الأكبر في تاريخ بلدنا وربما في المنطقة العربية بكلها قائلا: أقيم هذا العرس ونحن في ذروة التحديات وفي ذروة الحصار والمعاناة وفي ظل العدوان الكبير .

واكد السيد الحوثي: رغم المعاناة والتحديات والحصار والظرف الاقتصادي الصعب يحافظ على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدمتها الاجتماعية ، مشيرا الى ان الإعداء حرصوا على محاربة مظاهر الحياة كلها في بلدنا بالقتل والتجويع والحصار والحرب الناعمة لإفساد شبابه وشاباته .

يتبع ...

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