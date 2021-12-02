مندوب عُمان بالامم المتحدة يدعو لإقامة سلام عادل ومستدام

العالم - عمان

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب العُماني لدى الأمم المتحدة محمد الحسان، أمام الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ76 من مناقشة البند 39 المعني بالقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، أن السلطنة دعت المجتمع الدولي إلى العمل سوياً نحو إقامة سلام عادل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المندوب العُماني أن هذا السلام يجب أن "يراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف كونه الخيار الاستراتيجي لتسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على أن هذا الأمر "لا يتأتى إلا من خلال احترام القانون وتحقيق العدالة".

ورغم القرارات الدولية والإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فإنه لا يزال قائماً مع استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها.