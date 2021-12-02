الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب عُمان بالامم المتحدة يدعو لإقامة سلام عادل ومستدام

مندوب عُمان بالامم المتحدة يدعو لإقامة سلام عادل ومستدام
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكدت عُمان دعمها جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، مشددة على عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

العالم - عمان

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب العُماني لدى الأمم المتحدة محمد الحسان، أمام الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ76 من مناقشة البند 39 المعني بالقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، أن السلطنة دعت المجتمع الدولي إلى العمل سوياً نحو إقامة سلام عادل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المندوب العُماني أن هذا السلام يجب أن "يراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف كونه الخيار الاستراتيجي لتسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على أن هذا الأمر "لا يتأتى إلا من خلال احترام القانون وتحقيق العدالة".

ورغم القرارات الدولية والإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فإنه لا يزال قائماً مع استمرار ممارساته الاستيطانية وغيرها.

روابط ذات صلة

مباحثات سورية عُمانية بمسقط حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إخطار أوروبي عاجل بشأن "أوميكرون"

مفوضية الانتخابات العراقية تنفي صدور قرار بتمديد مدة الطعن

أهم القضايا التي ناقشها قادة الإطار التنسيقي والسيد الصدر

خطيب زادة: لن تتلقى الوفود في فيينا أوامر من رئيس حكومة الاحتلال

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مباحثات فيينا والتهويل الصهيوني ضد ايران

ريف دمشق: كشف ملابسات جريمة هزت 'صحنايا' بعد 3 سنوات